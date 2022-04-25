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الصباح الفني

‭”‬ايموراجي‭” ‬ تفتتح‭ ‬‭”‬مراكش‭ ‬للضحك‭”‬

منذ 4 دقائق
ملصق‭ ‬فرقة‭ ‬ايموراجي‭(‬خاص‭)‬
ضرب‭ ‬مهرجان‭ ‬مراكش‭ ‬للضحك،‭ ‬موعدا‭ ‬مع‭ ‬جمهوره،‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬الغياب‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭. ‬وسيكون‭ ‬الجمهور‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬الفكاهية،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬فرقة‭ “‬إيموراجي‭” ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬الفكاهي‭ ‬عبد‭ ‬العالي‭ ‬لمهر‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ “‬طاليس‭”.‬ وينتظر‭ ‬أن‭ ‬تنطلق‭ ‬فعاليات‭ ‬المهرجان،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭أكمل القراءة »


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