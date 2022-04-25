الصباح الفني
”ايموراجي” تفتتح ”مراكش للضحك”
ضرب مهرجان مراكش للضحك، موعدا مع جمهوره، بعد فترة من الغياب بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وسيكون الجمهور على موعد مع مجموعة من العروض الفكاهية، علما أن حفل الافتتاح سيكون من توقيع فرقة “إيموراجي” التي يقودها الفكاهي عبد العالي لمهر المعروف باسم “طاليس”. وينتظر أن تنطلق فعاليات المهرجان، حسب ماأكمل القراءة »
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