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الرياضة

500 تذكرة للوداد بآسفي

منذ 4 دقائق
فوز الفريق العبدي بالمحمدية يصالحه مع جمهوره قررت اللجنة التنظيمية بأولمبيك آسفي تخصيص 500 تذكرة لفائدة جمهور الوداد الرياضي في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم (الثلاثاء)، في مؤجل الدورة 21 من بطولة القسم الأول. وأكدت إدارة الفريق العبدي في بلاغ لها أن التذاكر، التي خصصتها لفائدة الجمهور الودادي طرحت للبيعأكمل القراءة »


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