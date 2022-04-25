الرياضة
ثالث لقب لحكيمي بالدوريات الكبرى
تمكن أشرف حكيمي، لاعب المنتخب الوطني المغربي، من تحقيق لقبه الثالث في البطولات الخمس الكبرى بأوربا، بعد تتويجه بلقب الدوري الفرنسي الممتاز، رفقة باريس سان جيرمان، أول أمس (السبت)، عقب تعادله أمام لانس، لحساب الجولة 34 من البطولة الفرنسية. واستطاع حكيمي أن يضيف لقب الدوري الفرنسي إلى مسيرته، رغم أنهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا