الرياضة
جمهور الرجاء ممنوع من التنقل للرباط
الأمن يفرض «الويكلو» على مباراة الفريق الأخضر أمام الفتح قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية إجراء مباراة الفتح والرجاء الرياضي الخميس المقبل، لحساب مؤجل الجولة 22 من البطولة الوطنية، دون جمهور، لاعتبارات أمنية. وعلمت “الصباح”، أن السلطات فرضت على العصبة الاحترافية إجراء المباراة المذكورة دون جمهور، لأسباب أمنية بالدرجة الأولى،أكمل القراءة »
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