وطنية
تضارب حول حق جمعيات في مقاضاة الفاسدين
طفا على السطح، خلاف وزاري، حول علاقة جمعيات حماية المال العام، بالقضاء، في مواجهة منتخبين وبرلمانيين، مشتبه تورطهم في الفساد. وبدا الخلاف واضحا بين وزيرين في حكومة عزيز أخنوش، حول منع جمعيات حماية المال العام من التقدم بشكايات إلى القضاء، لتحريك المتابعات القضائية في حق منتخبين، مشتبه تورطهم في الفساد،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا