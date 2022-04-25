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وطنية

تضارب حول حق جمعيات في مقاضاة الفاسدين

منذ 4 دقائق
طفا على السطح، خلاف وزاري، حول علاقة جمعيات حماية المال العام، بالقضاء، في مواجهة منتخبين وبرلمانيين، مشتبه تورطهم في الفساد. وبدا الخلاف واضحا بين وزيرين في حكومة عزيز أخنوش، حول منع جمعيات حماية المال العام من التقدم بشكايات إلى القضاء، لتحريك المتابعات القضائية في حق منتخبين، مشتبه تورطهم في الفساد،أكمل القراءة »


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