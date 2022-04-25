الرياضة
الحسنية يعمق جراح برشيد
الفريق الحريزي عجز عن الفوز منذ سبع دورات عمق حسنية أكادير جراح يوسفية برشيد، عندما فاز عليه بميدانه، بهدف لصفر، خلال المباراة التي خاضها أول أمس (السبت) بالملعب البلدي ببرشيد، لحساب الدورة 22 من بطولة القسم الأول. وأتى الفوز الثاني على التوالي لحسنية أكادير، بهدف سجله جمال الشماخ، من تمريرةأكمل القراءة »
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