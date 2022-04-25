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انطلاق التسجيل في الماراثون الفني
ينظم بين 6 و8 ماي المقبل ويحمل شعار “الموسيقى محرك للتنمية المستدامة” أعلن مكتب اليونسكو الإقليمي في البلدان المغاربية عن انطلاق تقديم طلبات المشاركة في الماراثون الفني، الذي سينظم بين 6 و8 ماي المقبل، تحت شعار “الموسيقى محرك للتنمية المستدامة في المغرب”، بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية،أكمل القراءة »
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