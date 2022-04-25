اذاعة وتلفزيون
“نصف قمر” يعتلي”طوندونس” الأولى
احتل الصدارة في “طوب 5” وتابعه قرابة أربعة ملايين مشاهد احتل مسلسل “نصف قمر” لمخرجته جيهان البحار، الرتبة الأولى لـ “طوب 5” القناة “الأولى” خلال رمضان الجاري، والتي تشمل المواد التلفزيونية الخمسة الأكثر مشاهدة على شاشة القناة، رغم برمجته في ساعة متأخرة نسبيا، أي خلال الجزء الثاني من السهرة. وتابعأكمل القراءة »
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