الصباح الفني
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مياه مخزنة على “يوروبا” لا يستبعد العلماء أن تكون جيوب من الماء مخزنة تحت السطح الجليدي لـ “يوروبا”، أحد أقمار كوكب المشتري، ويستند هؤلاء في فرضياتهم إلى ما خلصوا إليه من مراقبة سطح غرينلاند. وتركز الأبحاث المتعلقة بإمكان وجود أشكال من الحياة في النظام الشمسي خارج كوكب الأرض على “يوروبا”،أكمل القراءة »
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