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الصباح الفني

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منذ 4 دقائق
مياه‭ ‬مخزنة‭ ‬على‭ “‬يوروبا‭”‬ لا‭ ‬يستبعد‭ ‬العلماء‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬جيوب‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬مخزنة‭ ‬تحت‭ ‬السطح‭ ‬الجليدي‭ ‬لـ‭ “‬يوروبا‭”‬،‭ ‬أحد‭ ‬أقمار‭ ‬كوكب‭ ‬المشتري،‭ ‬ويستند‭ ‬هؤلاء‭ ‬في‭ ‬فرضياتهم‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬خلصوا‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬مراقبة‭ ‬سطح‭ ‬غرينلاند‭. ‬وتركز‭ ‬الأبحاث‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإمكان‭ ‬وجود‭ ‬أشكال‭ ‬من‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الشمسي‭ ‬خارج‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض‭ ‬على‭ “‬يوروبا‭”‬،‭أكمل القراءة »


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