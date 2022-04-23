وطنية
بنعليلو: أعطاب الإدارة تؤثر سلبا على القيم الحقوقية
شدد محمد بنعليلو، وسيط المملكة ، على أن الهدف الأسمى من وجود المؤسسة هو تحقيق العدل والإنصاف للمواطنين أمام قرارات الإدارة المغربية، مبرزا على أن المنتوج الوظيفي لمؤسسة الوسيط، يعتبر مجالا مهما لإبراز جدلية الحقوق والواجبات، في إطار العلاقة بين المواطن والإدارة، يتجاوز مداها المفهوم القانوني المتصل بوظيفة مراقبة الأداءأكمل القراءة »
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