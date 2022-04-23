الرياضة
ليلة إكمال المهمة
عودة الجعدي إلى الفريق والركراكي يبحث عن إنجاز قبل تجديد عقده سيكون الوداد الرياضي، اليوم (السبت)، في العاشرة مساء، أمام محك جديد في مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، لإكمال مهمة التأهل لنصف نهاية عصبة أبطال إفريقيا. ويدخل الوداد المباراة مسلحا بهدف الفوز الذي سجله بالجزائر، ثم عودة رضا الجعدي الذي شفيأكمل القراءة »
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