اذاعة وتلفزيون
الركاكنة: وجوه مستهلكة احتكرت التلفزيون
قال إنه يتم التعامل مع الانتقادات الموجهة لأعمالهم بمنطق “وذن كيال” قال الممثل والمخرج عبد الكبير الركاكنة ل”الصباح”، إن التلفزيون أصبح محتكرا من قبل مجموعة من الوجوه الفنية المستهلكة، التي تطل على مشاهدي القنوات الوطنية في كل موسم رمضاني. “رغم الانتقادات الكثيرة التي توجه باستمرار إلى مستوى الإنتاجات التلفزيونية المقدمةأكمل القراءة »
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