الرياضة
الجامعة تتراجع عن مواجهة بيرو
الاتفاق مع الاتحاد الأمريكي حال دون إجراء المباراة تسببت المباراة الإعدادية بين المنتخبين المغربي ونظيره الأمريكي، في تراجع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن مواجهة بيرو في يونيو المقبل ببرشلونة، استعدادا لنهائيات كأس العالم، المقرر إجراؤها في نونبر ودجنبر المقبلين بقطر. وعلمت “الصباح”، أن جامعة الكرة وجدت صعوبة في برمجةأكمل القراءة »
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