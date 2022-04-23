الرياضة
30 لاعبا بمنتخب الشباب لمواجهة إسبانيا
اللائحة ضمت 14 محترفا وعودة بعض الأسماء المحلية يخوض المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة مباراتين إعداديتين أمام نظيره الإسباني، في 26 و28 أبريل الجاي بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة. ووجه محمد وهبي، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، الدعوة إلى 30 لاعباأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا