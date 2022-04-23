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الرياضة

30 لاعبا بمنتخب الشباب لمواجهة إسبانيا

منذ دقيقتين
اللائحة ضمت 14 محترفا وعودة بعض الأسماء المحلية يخوض المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة مباراتين إعداديتين أمام نظيره الإسباني، في 26 و28 أبريل الجاي بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة. ووجه محمد وهبي، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، الدعوة إلى 30 لاعباأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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