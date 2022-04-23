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الرياضة

عبوب: نريد حسم البقاء مبكرا

منذ دقيقتين
المدرب الجديد للسوالم قال إن فريقه سينافس على مشاركة خارجية أكد زكرياء عبوب، مدرب شباب السوالم، أن فريقه يركز على مباراتي نهضة بركان ومولودية وجدة، من أجل الظفر بست نقاط، وحسم البقاء مبكرا، قبل التفكير في المواجهات المتبقية من بطولة القسم الأول. وأضاف عبوب في تصريح ل»الصباح»، أن شباب السوالمأكمل القراءة »


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