ملف الصباح
طقوس اجتماعية زائفة
الباحث لكحل قال إن الإسلام السياسي غزا المجتمع بخطاب ديني يركز على المظاهر أكثر من القيم قال الباحث سعيد لكحل إن مظاهر التدين في الحياة اليومية تزايدت، خلال العقود الثلاثة الأخيرة في مجموع المجتمعات العربية والإسلامية وجالياتها المقيمة بالمهجر. وأرجع الباحث في الحركات الإسلامية هذا التزايد إلى سببين رئيسيين حددهماأكمل القراءة »
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