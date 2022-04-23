مجتمع
باحة البلدي بسيدي إسماعيل جاهزة
انتهت الأشغال المتعلقة بالشطر الأول لمشروع باحة “البلدي” المحدث بتراب الجماعة القروية لزاوية سيدي إسماعيل بإقليم الجديدة. وتنكب المندوبية الإقليمية لوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووكالة التنمية الاجتماعية على توفير التجهيزات الأساسية، قبل افتتاحه في الأيام القليلة المقبلة. وأحدث المشروع في موقع متميز وسط غابة بلعبادية على بعدأكمل القراءة »
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