وطنية
تقليص عدد الحجاج المغاربة ب 45 في المائة
قلصت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، من عدد الحجاج المغاربة لهذا العام بنسبة 45 في المائة، ما يعني السماح ل15 ألف فقط بأداء مناسك الحج، وسيكون لذلك تأثير على الوضعية المالية لوكالات الأسفار، التي عانت بسبب تداعيات وباء كورونا على مدى سنتين. وطال انتظار الحجاج المغاربة خاصة المسجلين في قرعة 2019،أكمل القراءة »
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