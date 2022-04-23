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نيللي ترد على منتقدي مسلسلها ردت النجمة نيللي كريم على البيان شديد اللهجة، الذي أصدره مركز الفتوى للأزهر الشريف، انتقد فيه ما تناوله مسلسلها “فاتن أمل حربي”، الذي يعرض في موسم رمضان الحالي، من تصدير صورة لرجل الأزهر وكأنه يتعدى حدود الدين في علاقة الرجل بالمرأة، مما يعد تشويها لصورةأكمل القراءة »
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