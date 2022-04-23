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الصباح الفني

عبدو‭ ‬يغني‭ “‬الزواكة‭”‬

منذ 4 دقائق
البشير عبدو (خاص)
عاد‭ ‬الفنان‭ ‬البشير‭ ‬عبدو‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية،‭ ‬بأغنية‭ ‬جديدة‭ ‬طرحها‭ ‬على‭ ‬قناته‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭” ‬لمناسبة‭ ‬رمضان،‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ “‬الزواكة‭”.‬ وقال‭ ‬عبدو‭ ‬إن‭ “‬الزواكة‭” ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬إصدارها‭ ‬بداية‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬ولظروف‭ ‬تقنية‭ ‬تم‭ ‬تأجيل‭ ‬طرحها،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يأمل‭ ‬بأن‭ ‬تحظى‭ ‬باعجاب‭ ‬جمهوره‭.‬ وشارك‭ ‬عبدو‭ ‬مع‭ ‬متابعي‭ ‬صفحته‭أكمل القراءة »


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