الصباح الفني
عبدو يغني “الزواكة”
عاد الفنان البشير عبدو إلى الساحة الفنية، بأغنية جديدة طرحها على قناته الخاصة على “يوتوب” لمناسبة رمضان، تحمل عنوان “الزواكة”. وقال عبدو إن “الزواكة” كان من المقرر إصدارها بداية هذا الشهر، إلا أنه ولظروف تقنية تم تأجيل طرحها، قبل أن يأمل بأن تحظى باعجاب جمهوره. وشارك عبدو مع متابعي صفحتهأكمل القراءة »
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