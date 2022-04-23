fbpx
الرياضة

كأس محمد السادس للكراطي في ماي

منذ 7 دقائق
أعلنت الجامعة الملكية المغربية للكراطي وأساليب مشتركة تنظيم الدورة 16 لكأس محمد السادس الدولية للكراطي، في الفترة بين 11 و15 ماي المقبل بالقاعة المغطاة، التابعة للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وكشفت جامعة الكراطي أن كأس محمد السادس الدولية، تدخل ضمن برنامج العصبة الأولى للاتحاد الدولي للعبة، الشيء الذيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 7 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة