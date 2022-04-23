الرياضة
كأس محمد السادس للكراطي في ماي
أعلنت الجامعة الملكية المغربية للكراطي وأساليب مشتركة تنظيم الدورة 16 لكأس محمد السادس الدولية للكراطي، في الفترة بين 11 و15 ماي المقبل بالقاعة المغطاة، التابعة للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وكشفت جامعة الكراطي أن كأس محمد السادس الدولية، تدخل ضمن برنامج العصبة الأولى للاتحاد الدولي للعبة، الشيء الذيأكمل القراءة »
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