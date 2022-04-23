الرياضة
المغرب التطواني … صعود من رحم الأزمة
جريندو واللويسي أحدثا ثورة بعد بداية متعثرة والمدينة تنتظر حلم الملعب الكبير احتفلت جماهير تطوان بعودة فريقها المغرب التطواني، سريعا إلى القسم الأول، وعلى بعد خمس دورات من نهاية الموسم. وشكل الصعود الذي أتى من رحم الأزمة، حدثا سعيدا عاشت على وقعه الجماهير التطوانية ليلة بيضاء، صادفت رمضان المبارك، حيثأكمل القراءة »
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