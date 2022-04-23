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اذاعة وتلفزيون

خطط ممنهجة لإثارة الجدل على المواقع

منذ 4 دقائق
لمكيمل ردت على منتقدي “التي را التي” وقالت إن نسب المشاهدة دليل النجاح قالت الممثلة مونية لمكيمل، إنه بعد عرض أي عمل تلفزيوني، يصير ملكا للمتلقي والمشاهد، ويحق للممثل في هذه الحالة التعقيب على رد فعل ورأي المشاهد، باعتبار أنه موجه إليه، وأنه بفضل تشجيعاته وملاحظاته، يطور الفنان نفسه. وأوضحتأكمل القراءة »


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