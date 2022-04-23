اذاعة وتلفزيون
خطط ممنهجة لإثارة الجدل على المواقع
لمكيمل ردت على منتقدي “التي را التي” وقالت إن نسب المشاهدة دليل النجاح قالت الممثلة مونية لمكيمل، إنه بعد عرض أي عمل تلفزيوني، يصير ملكا للمتلقي والمشاهد، ويحق للممثل في هذه الحالة التعقيب على رد فعل ورأي المشاهد، باعتبار أنه موجه إليه، وأنه بفضل تشجيعاته وملاحظاته، يطور الفنان نفسه. وأوضحتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا