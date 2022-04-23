مجتمع
دورة تكوينية بالحسيمة حول مناطق حظر الصيد
استفاد حوالي مائة من مهنيي الصيد التقليدي العاملين بمنطقتي الصيد “كالا ايريس” و”تالايوسف” التابعتين للدائرة البحرية للحسيمة، من تكوين حول موضوع “مناطق حظر الصيد”. ويروم هذا التكوين الذي أطلقته جمعية التدبير المندمج للموارد بشراكة مع معهد تكنولوجيا الصيد البحري بالحسيمة، تعزيز مساهمة مهنيي الصيد التقليدي في التدبير المشترك للفضاءأكمل القراءة »
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