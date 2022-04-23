fbpx
مجتمع

دورة‭ ‬تكوينية‭ ‬بالحسيمة‭ ‬حول‭ ‬مناطق‭ ‬حظر‭ ‬الصيد

منذ 6 دقائق
استفاد‭ ‬حوالي‭ ‬مائة‭ ‬من‭ ‬مهنيي‭ ‬الصيد‭ ‬التقليدي‭ ‬العاملين‭ ‬بمنطقتي‭ ‬الصيد‭ “‬كالا‭ ‬ايريس‭” ‬و‭”‬تالايوسف‭”  ‬التابعتين‭ ‬للدائرة‭ ‬البحرية‭ ‬للحسيمة،‭ ‬من‭ ‬تكوين‭ ‬حول‭ ‬موضوع‭ “‬مناطق‭ ‬حظر‭ ‬الصيد‭”. ‬ ويروم‭ ‬هذا‭ ‬التكوين‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬جمعية‭ ‬التدبير‭ ‬المندمج‭ ‬للموارد‭ ‬بشراكة‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الصيد‭ ‬البحري‭ ‬بالحسيمة،‭ ‬تعزيز‭ ‬مساهمة‭ ‬مهنيي‭ ‬الصيد‭ ‬التقليدي‭ ‬في‭ ‬التدبير‭ ‬المشترك‭ ‬للفضاء‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة