fbpx
وطنية

30‭ ‬حاسوبا‭ ‬هبة‭ ‬لفائدة‭ ‬أطفال‭ ‬بالبوادي

منذ 6 دقائق
جانب من حفل التبرع (خاص)
تبرعت‭ ‬بها‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ديستي‭ ‬تكنولوجي‮»‬‭ ‬لفائدة‭ ‬جمعية‭ ‬غير‭ ‬ربحية‭ ‬ قدمت‭ ‬شركة‭ “‬ديستي‭ ‬تكنولوجي‭” ‬هبة‭ ‬لفائدة‭ ‬جمعية‭ ‬النهضة‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭”‬،‭ ‬خلال‭ ‬رمضان‭ ‬الجاري،‭ ‬الذي‭ ‬يظهر‭ ‬خلاله‭ ‬المغاربة‭ ‬روح‭ ‬المشاركة‭ ‬والرأفة‭.‬ وتبرعت‭ ‬الشركة،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬الفاعل‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توزيع‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلوميات‭ ‬بالمغرب‭ ‬،‭ ‬بدعم‭ ‬الجمعية‭ ‬غير‭ ‬الربحية‭ ‬،‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة