وطنية
30 حاسوبا هبة لفائدة أطفال بالبوادي
تبرعت بها شركة «ديستي تكنولوجي» لفائدة جمعية غير ربحية قدمت شركة “ديستي تكنولوجي” هبة لفائدة جمعية النهضة الدار البيضاء”، خلال رمضان الجاري، الذي يظهر خلاله المغاربة روح المشاركة والرأفة. وتبرعت الشركة، التي تعتبر الفاعل الرئيسي في مجال توزيع تكنولوجيا المعلوميات بالمغرب ، بدعم الجمعية غير الربحية ، التي تعملأكمل القراءة »
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