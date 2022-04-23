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“النخبة” ثاني أعلى مشاهدة في “نتفليكس”
يتشبث مسلسل “النخبة” (Elite) بقائمة أعلى المسلسلات مشاهدة في رمضان على منصة “نتفليكس”، ويحتل الرتبة الثانية، بعد أن كان يتصدر القائمة حين تم إطلاق موسمه الخامس في 8 أبريل الجاري. ويحكي المسلسل قصة مراهقي ثانوية بعد انهيار مدرستهم، منح ثلاثة منهم من الطبقة العاملة، صامويل (إيتزان إسكاميلا) ونادية (مينا الحماني)أكمل القراءة »
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