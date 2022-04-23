وطنية
مطالب بمقاضاة المتلاعبين بالتصريح بالممتلكات
رئيس هيأة الوقاية من الرشوة طالب بربط قانوني التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع قال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن مؤسسته، أوصت بضرورة مد جسور قانونية واضحة بين قانون التصريح بالممتلكات، والقانون المتعلق بالإثراء غير المشروع لضمان التكامل القانوني المطلوب بينهما. وبالنسبة إلى الأفعالأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا