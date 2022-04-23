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وطنية

مطالب بمقاضاة المتلاعبين بالتصريح بالممتلكات

منذ 5 دقائق
رئيس هيأة الوقاية من الرشوة طالب بربط قانوني التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع قال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن مؤسسته، أوصت بضرورة مد جسور قانونية واضحة بين قانون التصريح بالممتلكات، والقانون المتعلق بالإثراء غير المشروع لضمان التكامل القانوني المطلوب بينهما. وبالنسبة إلى الأفعالأكمل القراءة »


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