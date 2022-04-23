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مجتمع

تحويل‭ ‬مراحيض‭ ‬إلى‭ ‬محلات‭ ‬تجارية‭ ‬ببنسليمان

منذ 6 دقائق
اتهم‭ ‬مستشارون‭ ‬بالجماعة‭ ‬الحضرية‭ ‬بنسليمان،‭ ‬رئيس‭ ‬الجماعة‭ ‬باستغلال‭ ‬النفوذ‭ ‬وهدم‭ ‬وإعادة‭ ‬بناء‭ ‬مع‭ ‬طمس‭ ‬معالم‭ ‬مرفق‭ ‬عمومي‭ ‬تابع‭ ‬للجماعة‭ ‬والاستيلاء‭ ‬عليه،‭ ‬في‭ ‬غفلة‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬العمومية،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قام‭ ‬بتحويل‭ ‬مراحيض‭ ‬إلى‭ ‬محلات‭ ‬تجارية‭ ‬دون‭ ‬سند‭ ‬قانوني‭. ‬ وحسب‭ ‬ما‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ “‬الصباح‭”‬،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬اتهام‭ ‬رئيس‭ ‬الجماعة‭ ‬باستغلال‭ ‬النفوذ‭أكمل القراءة »


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