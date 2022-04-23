مجتمع
تحويل مراحيض إلى محلات تجارية ببنسليمان
اتهم مستشارون بالجماعة الحضرية بنسليمان، رئيس الجماعة باستغلال النفوذ وهدم وإعادة بناء مع طمس معالم مرفق عمومي تابع للجماعة والاستيلاء عليه، في غفلة من السلطات العمومية، بعد أن قام بتحويل مراحيض إلى محلات تجارية دون سند قانوني. وحسب ما توصلت إليه “الصباح”، فقد تم اتهام رئيس الجماعة باستغلال النفوذأكمل القراءة »
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