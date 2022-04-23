وطنية
وهبي يحاصر تجاوزات نشطاء “فيسبوك”
لن يصبح بإمكان، من له حساب “فيسبوكي”، سب وشتم كبار المسؤولين بمختلف القطاعات الإدارية، والوزراء، والبرلمانيين، المنتخبين في مجالس الجهات والأقاليم والعمالات، وزعماء الأحزاب والنقابات والفنانين والمنتجين، والأندية الرياضية، بالكلمة المشهورة “الشفارة”، وذلك تحت طائلة المتابعة القضائية. وسيكون على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حتى الذين فتحوا حساباتهم بأسماء مستعارة، الاحترازأكمل القراءة »
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