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وطنية

وهبي‭ ‬يحاصر‭ ‬تجاوزات‭ ‬نشطاء‭ “‬فيسبوك‭”‬

منذ 5 دقائق
لن‭ ‬يصبح‭ ‬بإمكان،‭ ‬من‭ ‬له‭ ‬حساب‭ “‬فيسبوكي‭”‬،‭ ‬سب‭ ‬وشتم‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬بمختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الإدارية،‭ ‬والوزراء،‭ ‬والبرلمانيين،‭ ‬المنتخبين‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬الجهات‭ ‬والأقاليم‭ ‬والعمالات،‭ ‬وزعماء‭ ‬الأحزاب‭ ‬والنقابات‭ ‬والفنانين‭ ‬والمنتجين،‭ ‬والأندية‭ ‬الرياضية،‭ ‬بالكلمة‭ ‬المشهورة‭ “‬الشفارة‭”‬،‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬طائلة‭ ‬المتابعة‭ ‬القضائية‭.‬ وسيكون‭ ‬على‭ ‬نشطاء‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬حتى‭ ‬الذين‭ ‬فتحوا‭ ‬حساباتهم‭ ‬بأسماء‭ ‬مستعارة،‭ ‬الاحتراز‭أكمل القراءة »


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