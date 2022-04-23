الصباح الفني
نخلي توقع “سيمفونيات”
الديوان موزع على العشق والشجن والآهات وقعت الشاعرة حياة نخلي، أخيرا الجزء الأول من ديوانها الموسوم ب”سيمفونيات”، والصادر عن مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، يقع في 142 صفحة من الحجم المتوسط. وصمم غلافه الفنان بوشعيب أرسلان. ويعتبر ديوان “سيمفونيات” التجربة الثانية للشاعرة نفسها بعد ديوانها الأول “ترانيم الروح” الصادر سنةأكمل القراءة »
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