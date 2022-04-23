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الصباح الفني

نخلي‭ ‬توقع‭ “‬سيمفونيات‭”‬

منذ 4 دقائق
غلاف‭ ‬الديوان‭ (‬خاص‭)‬
الديوان‭ ‬موزع‭ ‬على‭ ‬العشق‭ ‬والشجن‭ ‬والآهات وقعت‭ ‬الشاعرة‭ ‬حياة‭ ‬نخلي،‭ ‬أخيرا‭ ‬الجزء‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديوانها‭ ‬الموسوم‭ ‬ب‭”‬سيمفونيات‭”‬،‭ ‬والصادر‭ ‬عن‭ ‬مطبعة‭ ‬النجاح‭ ‬الجديدة‭ ‬بالدار‭ ‬البيضاء،‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬142‭ ‬صفحة‭ ‬من‭ ‬الحجم‭ ‬المتوسط‭. ‬وصمم‭ ‬غلافه‭ ‬الفنان‭ ‬بوشعيب‭ ‬أرسلان‭. ‬ويعتبر‭ ‬ديوان‭ “‬سيمفونيات‭” ‬التجربة‭ ‬الثانية‭ ‬للشاعرة‭ ‬نفسها‭ ‬بعد‭ ‬ديوانها‭ ‬الأول‭ “‬ترانيم‭ ‬الروح‭” ‬الصادر‭ ‬سنة‭أكمل القراءة »


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