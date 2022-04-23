ملف الصباح
العنف بدل الرحمة والسكينة
تسائل مظاهر التدين في رمضان الباحثين والمهتمين بالشأن الديني وعلم الاجتماع، بالنظر إلى ما يمكن أن تحمله من تكثيف للعمق الديني المترسخ لدى المغاربة، والتي تطفو بشكل واضح خلال رمضان، باعتباره شهر الروحانيات، والتعبد، بكل طقوسه الاجتماعية، من الإقبال على صلاة التراويح، إلى ممارسة أفعال الخير والإحسان. وتطرح هذه الظواهرأكمل القراءة »
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