مجتمع
زراعة وإنتاج الزيتون… سنة “كارثية”
تأخر التساقطات أثر سلبا على آلاف الهكتارات وتراجع كبير في المنتوج وخصاص في الأشجار أثر تأخر التساقطات خلال السنة الجارية سلبا على زراعة الزيتون. وتفيد التوقعات بأن منتوج هذه السنة لن يكون في مستوى تطلعات الفاعلين بالقطاع. ويتميز قطاع الزيتون بمنطقة مكناس بتنوع أصنافه ك”البيشولين المغربية” و”الحوزية” و”المنارة”، إضافةأكمل القراءة »
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