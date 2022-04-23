fbpx
مجتمع

زراعة‭ ‬وإنتاج‭ ‬الزيتون‭… ‬سنة‭ “‬كارثية‭”‬

منذ 13 دقيقة
تأخر‭ ‬التساقطات‭ ‬أثر‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬آلاف‭ ‬الهكتارات‭ ‬وتراجع‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬المنتوج‭ ‬وخصاص‭ ‬في‭ ‬الأشجار أثر‭ ‬تأخر‭ ‬التساقطات‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬الجارية‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬زراعة‭ ‬الزيتون‭. ‬وتفيد‭ ‬التوقعات‭ ‬بأن‭ ‬منتوج‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬تطلعات‭ ‬الفاعلين‭ ‬بالقطاع‭. ‬ ويتميز‭ ‬قطاع‭ ‬الزيتون‭ ‬بمنطقة‭ ‬مكناس‭ ‬بتنوع‭ ‬أصنافه‭ ‬ك‭”‬البيشولين‭ ‬المغربية‭” ‬و‭”‬الحوزية‭” ‬و‭”‬المنارة‭”‬،‭ ‬إضافة‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 13 دقيقة
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة