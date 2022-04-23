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الرياضة

آسفي يفتقد عطوشي بالمحمدية

منذ 7 دقائق
الحكم بلبصري حكما للمباراة والنحيح في غرفة «الفار» تخلف المدافع الأوسط المهدي عطوشي عن مرافقة فريقه أولمبيك آسفي إلى المحمدية، لمواجهة الشباب المحلي ضمن الدورة 22 من بطولة القسم الأول، بسبب عدم شفائه من الإصابة. وقال اللاعب في تصريح ل”الصباح”، “أصبت بتمزق عضلي في الفخذ، وطبيب الفريق منحني فترة راحةأكمل القراءة »


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