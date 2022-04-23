حوادث
تخفيض عقوبة برلماني سابق بفاس
متهم بالسطو على 15 هكتارا بالنصب والتدليس أيدت غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية فاس، مساء أول أمس (الخميس)، الحكم الابتدائي ضد برلماني سابق عن التقدم والاشتراكية، استولى على 15 هكتارا من أراضي ورثة بجبل زلاغ. وخفضت عقوبته ل8 أشهر حبسا نافذا و200 درهم غرامة بتهمة «انتزاع عقار من حيازة الغير باستعمالأكمل القراءة »
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