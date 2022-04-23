حوادث
مستودعات سرية لصناعة مسدسات “مغربية”
إسبانيا تعتقل أفراد شبكتين مسلحتين وتحجز أجهزة حديثة قادت تحريات الحرس المدني الإسباني حول أكبر شبكات التهريب الدولي للمخدرات، الأربعاء الماضي، إلى إيقاف 35 شخصا، أغلبهم مغاربة، يشتبه انتماؤهم إلى شبكتين تنشطان في تهريب الحشيش القادم من المغرب إلى أوربا. وأعلنت المصالح الأمنية الإسبانية أن فرقا خاصة قادت في التوقيتأكمل القراءة »
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