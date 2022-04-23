حوادث
سقوط مروج كوكايين بطنجة
أوقفت عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية الخامسة بطنجة،أخيرا، مشتبها فيه يعتبر من بين أكبر مروجي المخدرات المشتقة من نبتة القنب الهندي، وضبطته متلبسا بحيازة كميات من مادتي “الشيرا” و”الكيف”، وكذا مجموعة من الأدوات التي تستعمل في وزن الحشيش وتقسيطه. وأفاد مصدر أمني، أن المعني، البالغ من العمر 47 سنة، ألقي عليه القبض بعد عمليةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا