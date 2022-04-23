ملف الصباح
أنـا صائـم إذن أنـا كسـلان
موظفون يغضبون بسرعة ويمضون رمضان في إدارات كئيبة يعتبر رمضان شهر عسل موظفي الإدارات العمومية، لأن العمل لا يجتمع مع الصيام في قاموس بعض موظفي الدولة، الذين يكونون غاضبين في معظم أيام رمضان، ويمضون أوقاتا صعبة في أروقة كئيبة بالإدارات العمومية، إلى درجة أصبح المواطنون يخشون زيارة الإدارات، حتى لاأكمل القراءة »
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