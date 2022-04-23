ملف الصباح
سباب وشتائم نابية
لم يسلم رمضان، الشهر الفضيل، من سلوكات مشنية وخادشة تعكر صفو الأجواء الروحانية، التي يفترض أن تقوي الإيمان والتدين لدى الأفراد، بدل أن يطغى “النفاق” والعدوانية، اللذان يفسدان الألفة والتضامن والرحمة بين عموم المواطنين. ويبدو أن هذه الظاهرة في تنام غير مسبوق، في غياب الوازع الديني، الذين يتخذه البعض مجردأكمل القراءة »
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