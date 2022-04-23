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النفاق أصل وقاعدة
< النفاق الاجتماعي سلوك جماعي سائد في المجتمعات العربية والإسلامية، وهو ناتج عن الشخصية الانفصامية التي تستجيب لمؤثرات الحياة بوجهين مختلفين، يتجلى ذلك في تناقض بين الباطن والظاهر. ويمكن إرجاع سبب هذا السلوك إلى نوع التنشئة الاجتماعية التي يتلقاها الفرد في مجتمعه، ومن خلال تمثلاته للتدين. فهو يتربى على تقديسأكمل القراءة »
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