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ملف الصباح

رمضان بنكهة “المسك” و”التفاح”

منذ 8 دقائق
مغاربة يقترفون الفعل ونقيضه في شهر الصيام ويبدعون في إعطاء التبريرات بضمير مرتاح  قبل أن يمسك أنبوب شيشته المفضلة بنكهة التفاح، يخرج عبد الرزاق منديلا ورقيا مبللا ويفرك يديه جيدا، ثم يرفع أنامله إلى أنفه، يشمها، وحين يتأكد أن رائحة المسك مازالت عالقة بها، يعيد الكرة مرة أخرى، وسط “قفشات”أكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق
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