وطنية
زيادة في أسعار الخضر بـ 13.8 في المائة
ارتفعت أسعار الخضر، عند متم مارس الماضي، بنسبة 13.8 في المائة، مقارنة بمستواها خلال فبراير الماضي. وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن المستوى العام للأسعار، الممثل في الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك عرف، خلال مارس 2022، ارتفاعا بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة مع الشهر الذي قبله. وأرجعت المندوبية هذه الزيادة إلى زيادةأكمل القراءة »
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