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اذاعة وتلفزيون

غربي يتوج بـ”عطر الكلام”

منذ 4 دقائق
توج القارئ المغربي يونس غربي، الأربعاء الماضي، بمسابقة “عطر الكلام”، وهي أضخم وأكبر مسابقة عربية وعالمية لتجويد القرٱن، احتضنتها السعودية، ونظمتها هيأة الترفيه. وحصل القارئ يونس غربي، وهو نجل القارئ المشهور مصطفى غربي على المركز الأول وفاز بجائزة نقدية قيمتها 5 ملايين ريال سعودي، أي ما يعادل مليارا و300 مليون،أكمل القراءة »


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