الصباح الفني
بودالي يوقع “نبش المساء” بالجديدة
باحثون ونقاد يناقشون مضمون الديوان الشعري في سمر أدبي وقع أخيرا الشاعر المعطي بودالي ديوانه الشعري الموسوم بـ”نبش المساء” بمدينة الجديدة، بحضور ثلة من المثقفين والمبدعين. وتخلل حفل توقيع “نبش المساء” الذي نظم بمؤسسة إحسان الخاصة مناقشة التجربة الشعرية للشاعر بودالي، خاصة أنه يعتبر من الشعراء القلائل من الجيل الجديدأكمل القراءة »
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