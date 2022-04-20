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الصباح الفني

بودالي‭ ‬يوقع‭ “‬نبش‭ ‬المساء‭” ‬بالجديدة

منذ ساعتين
غلاف‭ ‬الديوان  (‬خاص‭)‬
باحثون‭ ‬ونقاد‭ ‬يناقشون‭ ‬مضمون‭ ‬الديوان‭ ‬الشعري‭ ‬في‭ ‬سمر‭ ‬أدبي وقع‭ ‬أخيرا‭ ‬الشاعر‭ ‬المعطي‭ ‬بودالي‭ ‬ديوانه‭ ‬الشعري‭ ‬الموسوم‭ ‬بـ‭”‬نبش‭ ‬المساء‭” ‬بمدينة‭ ‬الجديدة،‭ ‬بحضور‭ ‬ثلة‭ ‬من‭ ‬المثقفين‭ ‬والمبدعين‭.‬ وتخلل‭ ‬حفل‭ ‬توقيع‭ “‬نبش‭ ‬المساء‭” ‬الذي‭ ‬نظم‭ ‬بمؤسسة‭ ‬إحسان‭ ‬الخاصة‭ ‬مناقشة‭ ‬التجربة‭ ‬الشعرية‭ ‬للشاعر‭ ‬بودالي،‭ ‬خاصة‭ ‬أنه‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬الشعراء‭ ‬القلائل‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭أكمل القراءة »


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