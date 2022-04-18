منظمة التعاون الإسلامي تشيد بالدور الهام للجنة القدس برئاسة الملك

أبرزت مجموعة سفراء منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك الدور الهام الذي تضطلع به لجنة القدس، التي يرأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الدفاع عن المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها.

ويمثل هذا الاعتراف تجديد التأكيد على ريادة جلالة الملك كرئيس للجنة القدس. كما يعد تثمينا بالإجماع من قبل ممثلي الأمة الإسلامية بنيويورك للجهود الحثيثة التي يبذلها جلالة الملك على الساحة الدولية، من أجل دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على المكانة الخاصة للمدينة المقدسة ومساعدة السكان المقدسيين.

وأثارت إشادة المجموعة الإسلامية بعمل جلالة الملك بصفته رئيسا للجنة القدس، رفضا جزائريا جاء متأخرا وبائسا، والذي تجاهلته المجموعة.

كما سلطت المجموعة، في هذا البيان المعتمد يوم الجمعة عقب الاعتداء الإسرائيلي على القدس، الضوء على الوصاية الهاشمية التاريخية لجلالة الملك عبد الله ملك الأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأدانت المجموعة أيضا إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي باحاته الخارجية.

وقالت المجموعة إن الأمر يتعلق بـ”استفزاز صارخ” لمشاعر المسلمين و”اعتداء مستمر” على الشعب الفلسطيني والقدس وأماكنها المقدسة، رافضة أي محاولة لتغيير الطابع التاريخي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، بما في ذلك المسجد الأقصى والحرم الشريف.

وحثت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك، في هذا البيان الذي قدمه الوفد الفلسطيني، المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، على ضمان حماية المدنيين، وخاصة الأطفال، داعية إلى الانسحاب الفوري لجميع قوات الاحتلال من المسجد الأقصى والحرم الشريف، والإفراج الفوري عن جميع المصلين المعتقلين.