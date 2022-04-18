حوادث
اختفاء زرابي من مسجد بالبيضاء
اختفت زرابي تبرع بها محسن لمسجد يوجد بحي الأحباس بالبيضاء، الخميس الماضي، بعد يوم واحد فقط من تركيبها داخل محل العبادة، ما أثار استفهامات عريضة وسخطا لدى المصلين. وأفادت مصادر متطابقة أن الزرابي من النوع الذي يغلف الحائط ويستعمل بين الأعمدة الإسمنتية لحجب الرؤية، وكان المصلون يمنون النفس بالحصول عليها،أكمل القراءة »
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