الصباح السياسي
العنصـر: التحـدي الأكبـر هـو التمويـل
الرئيس السابق لجهة فاس مكناس أكد أن الانتقال إلى اللاتمركز يواجه نوعا من المقاومة أكد امحند العنصر، الرئيس السابق لجهة فاس مكناس، أن التحدي الأكبر لجعل الجهة فاعلا أساسیا في التنمية الجهویة، هو تمویل برنامجها التنموي، والتوفر على الإمكانيات المالیة اللازمة، التي تمكن الجهات، من التحول إلى فاعل اقتصادي أساسيأكمل القراءة »
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