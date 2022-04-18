الصباح السياسي
أقاليـم الجنـوب… التنميـة أولا
الجهوية دفعت دولا للاعتراف بمغربية الصحراء ونقلت المنطقة من ثقافة الرعي إلى الاستثمار والصناعة حققت الأقاليم الجنوبية قفزة عمرانية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، منذ تبني المغرب مشروع الجهوية الموسعة، ما كان له تأثير إيجابي جدا على مسار النزاع المفتعل دوليا، حيث سارعت العديد من الدول إلى الاعتراف بمغربية الصحراء، بناءأكمل القراءة »
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