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الصباح السياسي

العدالة الغائبة

منذ ساعة واحدة
الغالي: النخب في الجهات لا تعكس مرجعيات الأحزاب تعتبر العدالة المجالية من أهم الأهداف المسطرة من قبل مشروع الجهوية المتقدمة، خاصة في ظل استفراد جهات بعينها بجل خيرات البلاد، بما فيها فرص الشغل والاستثمارات، وقرب الخدمات الإدارية والصحية والتعليمية وغيرها، بينما جهات وأقاليم أخرى، لا تستفيد من التنمية التي تحققهاأكمل القراءة »


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