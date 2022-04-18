الصباح السياسي
العدالة الغائبة
الغالي: النخب في الجهات لا تعكس مرجعيات الأحزاب تعتبر العدالة المجالية من أهم الأهداف المسطرة من قبل مشروع الجهوية المتقدمة، خاصة في ظل استفراد جهات بعينها بجل خيرات البلاد، بما فيها فرص الشغل والاستثمارات، وقرب الخدمات الإدارية والصحية والتعليمية وغيرها، بينما جهات وأقاليم أخرى، لا تستفيد من التنمية التي تحققهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا