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حوادث

البابور باق في الجنايات

منذ دقيقة واحدة
الغرفة الجنحية أيدت عدم الاختصاص وتساؤلات حول مسار الملف أبقت الغرفة الجنحية الاستئنافية باستئنافية البيضاء، على الحكم الابتدائي بعدم الاختصاص، الذي أصدرته المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، في قضية البابور الصغير، والمتهم فيها بالنصب على بنك إفريقيا في ملايير السنتيمات. القرار الصادر عن الغرفة يخص التهم الموجهة إليه في شأن النصبأكمل القراءة »


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