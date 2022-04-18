بسبب تخفيضها للأسعار وتسهيل مهمة المعتمرين … هجوم غريب على وكالة أسفار بالبيضاء

استنكر بعض المعتمرين الهجوم الذي تعرض له صاحب وكالة أسفار مغربي (خ.ح)، عمل في الفترة الأخيرة على تنظيم رحلات مرخصة وقانونية لأداء مناسك العمرة، بأثمنة مناسبة، إذ اتهم بالنصب والاحتيال دون دلائل.

وعلمت “الصباح” أن المعني بالأمر الذي يتوفر على وكالة للأسفار في حي الألفة بالبيضاء، تلقى اتهامات من أصحاب وكالات أخرى بالنصب، أمام استغراب بعض المعتمرين الذين استفادوا من الأثمنة المناسبة التي يوفرها لزبنائه، واعتبروا ذلك “حربا” تدخل في إطار التنافس على “عمرة رمضان”، التي يقبل عليها معتمرين كثر في هذا الشهر الفضيل.

وقام المعني بالأمر برحلات إلى الديار المقدسة، لعدد من العائلات، وتسهيل مهمتهم بتخفيض الأثمان، بتوافق مع ما يخوله له القانون، بل أن بعض الزبناء كانوا قد تسجلوا في رحلات منذ انتشار فيروس كورونا، ووعدهم بأن ينظم لهم رحلات بعد فتح المجال الجوي وانخفاض معدلات الإصابة بالفيروس، وهو ما قام به أخيرا تزامنا مع هذا الشهر الفضيل.

ويرى بعض المستفيدين من خدمات هذه الوكالة، أن تسهيلها لمهمة المعتمرين سبب رئيسي في تعرضها لهذه الحملة، بشكل غير مفهوم، مبرزين أنه “كيدير الخير” بتخفيض الأثمان، لا أقل ولا أكثر.